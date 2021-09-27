FETÖ operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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FETÖ operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

ORDU (AA) - Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, örgütün kentteki yeni yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında, yaklaşık 6 ay süreyle yapılan iletişimin dinlenmesi, teknik araçlarla izleme ve fiziki takip faaliyetleri sonucu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüphelilere yönelik olarak 23 Eylül 2021'de arama, el koyma ve gözaltı tedbirleri uygulanmış ve 43 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüpheliler arasında yer alan ve bu yeni yapılanmada mütevelli üyesi olarak tanımlanan 10 şüpheli, Gülyalı ilçemizde bulunan bir restoranda toplantı halinde bulundukları sırada, himmet olarak aralarında topladıkları paralarla birlikte suçüstü yakalanmışlardır.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen ve örgüte ait olduğu değerlendirilen 370 bin lira, 100 bin 665 dolar, 17 bin 150 avro, 1,5 kilogram civarında altın ile bir ruhsatsız silah, 11 mermi ve şüphelilere ait dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel dokümana el konulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

"Halen aktif görevde bulunan bir kamu görevlisi ile eşi de gözaltına alındı"

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada, şüphelilerden 16'sının KHK'larla ihraç edilmiş kamu görevlisi olduğu belirtildi.

Deliller toplanırken örgütün yeni mütevelli, eğitim ve kadın yapılanmasının çökertildiği aktarılan açıklamada, derinleştirilen soruşturmada FETÖ'nün hücrelerinin halen aktif olduğu da vurgulandı.

Soruşturmada, en ufak detayların bile gözden kaçırılmadan değerlendirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elde edilen deliller FETÖ'nün çirkin ve karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Deliller ışığında derinleştirilen soruşturmada FETÖ yapılanmasının yönetiminde olduğu tespit edilen ve 'Gün' adı altında toplantı yapan 10 erkek şüpheli yakalandı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü operasyonu ile şüpheliler, Gülyalı ilçesinde bir araya geldikleri restoranda himmet olarak aralarında topladıkları paralarla birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında tespit edilen diğer şüphelilere de eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri uygulandı, 43 şüpheli gözaltına alındı."

Cezaevindeki örgüt üyelerinin aileleri için "süt dağıtımı" adlı yardım toplanmış

Soruşturma sırasında yapılan aramada ele geçirilen parayla, cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin ailelerine "süt dağıtımı" adı altında yardım yapıldığının belirlendiği aktarılan açıklamada, "Ayrıca ev kiralayıp örgüt üyelerinin çocuklarına eğitim verildiği ve şüphelilerin yurt dışına kaçan örgüt üyeleri ile görüntülü görüşmeler yaptıkları da tespit edildi. Soruşturma kapsamında, daha önce tutuklanıp ihraç edilen, ardından göreve iade edilen ve halen aktif görevde bulunan bir kamu görevlisi ile eşi de gözaltına alındı." ifadesi yer aldı.

FETÖ operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı
AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
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