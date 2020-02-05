FETÖ operasyonunda 3 askere gözaltı
SİVAS'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, başka şehirlerde görev yapan 3 muvazzaf asker gözaltına alındı.
SİVAS'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, başka şehirlerde görev yapan 3 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Çankırı'da görev yapan üsteğmen E.B., Denizli'de görev yapan jandarma astsubay S.G. ve Muş'ta görevli jandarma astsubay Y.E., adreslerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin, Sivas'a getirileceği belirtildi.