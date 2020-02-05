FETÖ operasyonunda 3 askere gözaltı
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FETÖ operasyonunda 3 askere gözaltı

SİVAS'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, başka şehirlerde görev yapan 3 muvazzaf asker gözaltına alındı.

05.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:48
FETÖ operasyonunda 3 askere gözaltı

'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, başka şehirlerde görev yapan 3 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Çankırı'da görev yapan üsteğmen E.B., Denizli'de görev yapan astsubay S.G. ve Muş'ta görevli jandarma astsubay Y.E., adreslerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin, Sivas'a getirileceği belirtildi.


Kaynak: DHA
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