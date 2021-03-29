FETÖ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
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FETÖ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
FETÖ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda aralarında aktif görevde bulunan askerlerin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda aralarında aktif görevde bulunan askerlerin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 15-16 Temmuz 2016'daki "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "anayasayı ihlal" suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmesi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ikisi görevde, 6'sı emekli ve biri ihraç edilmiş 9 albay, biri ihraç edilmiş 2 yüzbaşı, sözleşmesi feshedilmiş bir üsteğmen, bir emekli astsubay ile biri sözleşmesi feshedilmiş 9 uzman çavuşun adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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