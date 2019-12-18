FETÖ operasyonunda 21 gözaltı

18.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:42

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında çeşitli illerde düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) askeri mahrem yapılanmasının çözülmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, askeri okullara ve polis kolejine hazırlık grupları içerisinde bulundukları iddia edilen 1'i muvazzaf binbaşı, 2'si muvazzaf üsteğmen 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli 23 şahıstan 21'ini Eskişehir, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya ve Sakarya'da saklandıkları evlerde yakalarken, 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA