FETÖ operasyonunda 18 şüpheli itirafçı oldu
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FETÖ operasyonunda 18 şüpheli itirafçı oldu

23.01.2021 11:18 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:23
FETÖ operasyonunda 18 şüpheli itirafçı oldu

İZMİR merkezli 62 ilde FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 200 şüpheliden 111'i tutuklandı, 18'i etkin pişmanlıktan faydalanıp, itirafçı oldu.

İZMİR merkezli 62 ilde FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 200 şüpheliden 111'i tutuklandı, 18'i etkin pişmanlıktan faydalanıp, itirafçı oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, mahrem imamların TSK içerisindeki örgüt mensuplarıyla ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerdeki kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek, şifreli kısa görüşmeler yaptıkları ve örgütsel faaliyetlerin yeri ile zamanını bildirdikleri tespit edildi. Bu kapsamda albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve teğmen rütbelerinde 218'i muvazzaf, 20'si ihraç toplam 237 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 62 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 200 şüpheli gözaltına alındı. 37 şüpheliyi yakalamak için operasyon sürüyor.

18 KİŞİ ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDIGözaltındaki işlemleri tamamlanan 200 şüpheliden 18'i etkin pişmanlıktan faydalanıp itirafçı oldu. 111 kişi tutuklanırken, 69'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.  

FETÖ operasyonunda 18 şüpheli itirafçı oldu
FETÖ operasyonunda 18 şüpheli itirafçı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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