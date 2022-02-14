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FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Denizli'de "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne" yönelik yapılan operasyon kapsamında 1 şüpheli tutuklandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne" yönelik yapılan operasyon kapsamında 1 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de yapılan çalışmalar neticesinde, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı. Yapılan işlemlerin ardında adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Denizli, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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