FETÖ operasyonuna 3 tutuklama
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FETÖ operasyonuna 3 tutuklama

05.02.2021 17:56 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:01
FETÖ operasyonuna 3 tutuklama

MERSİN'te FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranırken KKTC'den Türkiye'ye deniz yolu ile gelen 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MERSİN'te FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranırken KKTC'den Türkiye'ye deniz yolu ile gelen 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından KKTC'den gemi ile kentte gelen S.Y., M.Y.S., M.K.E., önceki gün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan S.Y., M.Y.S., M.K.E., ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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