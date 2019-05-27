FETÖ operasyonu: 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Denizli merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 kişi, adliyeye sevk edildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesinin koordinasyonunda Denizli, İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Van, Bayburt ve Uşak'ta geçen cuma düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14'ü kadın 20 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Zanlılardan 7'si tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkartılırken diğerlerinin savcılık sorgularının sürdüğü belirtildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullananların da aralarında bulunduğu zanlılara yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince 24 Mayıs'ta 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, işçi, öğrenci, ev kadını ve bankacıların aralarında olduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA