FETÖ operasyonlarında 7 gözaltı, 1 tutuklama

10.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:02

Denizli'de polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapıldı. Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonlarda Denzili Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ile 'terör Örgütüne üye olmak, sabit ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilen, askeri okuldan ilişiği kesilen 2 şüpheli şahıs ile sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçundan 1 kişi olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklandı, 6'sının işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA