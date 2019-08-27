FETÖ operasyonları devam ediyor

27.08.2019 11:57

Balıkesir'de FETÖ'nün askeri kanadına yapılan operasyonda yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.



Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 26 Ağustos 2019 günü yapılan operasyonda, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan by lock kullanıcısı 1 şüphelisi Edremit ilçesinde ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında ankesör/kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen biri ihraç 4 hava astsubay, 5 deniz astsubay, 2 kara astsubay olmak üzere toplam 11 hedef şahsın yakalanmasına yönelik 20.08.2019 günü Balıkesir merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli SEGBİS ile alınan ifadeleri akabinde tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol tedbirinin uygulanması kararıyla serbest bırakıldı. 26.08.2019 günü adli mercilere sevk edilen 5 şüpheliden 3 şahıs adli kontrol tedbirinin uygulanması kararıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise tutuklanarak ceza evine gönderildi. Firari olan 1 şüphelinin aranmasına devam edildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA