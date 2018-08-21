Fetö Okulunun Genel Müdürü Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı bir okulun genel müdürlüğünü yapan zanlı ile eşi tutuklandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "hudut kartalları" diye ifade edilen Hudut Birliği askerleri, Meriç ilçesi sınırlarındaki askeri yasak bölgede devriye görevi yaparken Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Salih G'nin FETÖ'nün Eskişehir'deki bir okulunun genel müdürlüğünü yaptığı, eşi Hacer G'nin de KHK ile öğretmenlikten ihraç edildiği belirlendi. Bu kişilerin ayrıca ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Hudut Birliği askerlerinin Bosnaköy yakınlarındaki askeri yasak bölgedeki devriye görevi sırasında da FETÖ ile bağlantılı bir şirkette çalıştığı belirlenen Haydar K. yakalandı.

Jandarmada işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesi'ne getirilen Salih G. ve Hacer G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haydar K'nin ise işlemleri sürüyor.