Fetö Okulunun Eski Müdürüne Hapis Cezası

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün KHK ile kapatılan okulunun eski müdürü, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Alparslan Kömüşçü ile avukatı katıldı.

Sanık Kömüşçü, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Okulda görev yaptığı süre zarfında örgütsel hiçbir faaliyette bulunmadığını öne süren Kömüşçü, FETÖ ile iltisaklı okullarda çalışmasının tesadüf olduğunu savundu.

Sanık Kömüşçü, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın hiyerarşi içerisinde örgütün farklı okullarında çalışarak örgüt içi tayinle görev yaptığını ve ikametindeki aramada FETÖ elebaşına ait yayınların ele geçirildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Kömüşçü'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

Kaynak: AA