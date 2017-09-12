Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı okulların geleceğinin olmadığını ve olmayacağını vurgulayarak, "Biz doğru adreslerle eğitime devam edeceğiz." dedi.



Büyükelçi Koç, Saraybosna Eğitim ve Öğretimi Geliştirme Vakfına (SEDEF) ait İsa Bey İshakovic İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet edip vakfın temsilcileriyle bir araya geldi.



Koç, burada yaptığı açıklamada, FETÖ okullarının Bosna Hersek'teki varlığı ve tehdidi nedeniyle SEDEF'in son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Bosna Hersekli aileler çocuklarını gönül rahatlığıyla bu okullara gönderebilir. Temennimiz Bosna Hersek'teki FETÖ okullarının kapatılması ve sona erdirilmesi." diye konuştu.



Bosna Hersek'teki FETÖ bağlantılı eğitim kuruluşlarına ilginin azaldığına işaret eden Koç, "Bu durum mesajların doğru yere gittiğini gösteriyor. Her zaman vurguluyoruz geleceği olmayan, diploma denkliği bulunmayan bu okullarda okuyanların Türkiye ve diğer ülkelerde gelecekleri olmayacak. Dolayısıyla aileler doğru karar veriyor." ifadelerini kullandı.



Koç, SEDEF'e ait okulların Bosna Hersek'teki varlığının mutluluk verici olduğunu belirterek, "FETÖ'nün yapmaya çalıştığını hep birlikte gördük. Başarılı ve sağlam adımlarla ilerlediğimiz için hepinize teşekkür ediyorum. FETÖ okullarının geleceği yok olmayacak da. Biz doğru adreslerle eğitime devam edeceğiz." dedi.



SEDEF Başkanı Hasan Topaloğlu da 15 yıldır Bosna Hersek'te faaliyet gösterdiklerini anımsatarak, üniversitede sağladıkları başarıyı orta ve ilköğretim de de devam ettirdiklerini söyledi.



Topaloğlu, "İlköğretim okulunu üç yıl önce devraldık. Bu arada lise düzeyinde de çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.



Amaçlarının Bosna Hersek'te "ana okulundan doktoraya eğitim vermek" olduğunu vurgulayan Topaloğlu, "SEDEF okullarının varlığı FETÖ'nün sekteye uğraması anlamına geliyor. SEDEF olmasaydı bugün onların okutmuş olduğu çok fazla öğrenci olacaktı. SEDEF'in güçlenmesiyle birlikte Bosna Hersek'te bu hain yapının okullarının başarılı olmasına imkan olmayacak ve çekip gitmelerine neden olacak." diye konuştu.



Okul Müdürü Nezira Popovac da 220 öğrenciye eğitim verdiklerini belirterek, Bosna Hersek'in yanı sıra Türkiye, Avustralya, Mısır, İran, Rusya, ABD, Kosova ve Makedonya gibi farklı ülkelerden öğrencilerin de burada eğitimlerini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.



Bosna Hersek'te 2001 yılında kurulan SEDEF bünyesinde halen "Kids IUS" Anaokulu, "İsa Bey İshakovic" İlköğretim Okulu, "Maarif" Koleji ve "Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS)" eğitim veriyor.