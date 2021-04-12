FETÖ'nün yeniden yapılanmaya çalışan üyelerine operasyon: 15 gözaltı

Terör örgütü FETÖ'nün Zonguldak'taki üyelerinden iş adamı, avukat, ihraç ve aktif kamu görevlilerinin yeniden yapılanma, mevcutlarla dayanışma ve devamlılığı sağlamak üzere bir araya gelmesine yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.