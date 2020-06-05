FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
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FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı

FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, örgüt adına yeniden yapılanma sürecinde oldukları belirlenen 26 şüpheli gözaltına alındı.

05.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:57

FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı

MERSİN - Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, örgüt adına yeniden yapılanma sürecinde oldukları belirlenen 26 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kentte yeniden yapılanma faaliyetleri yürüttükleri belirlenen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin tespit edilmesine yönelik projeli çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 26'sı Mersin'de, 7'si il dışında olmak üzere 33 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bu sabah operasyon düzenlendi. Mersin merkezli Ankara, Isparta, Denizli, Yozgat, Balıkesir, Samsun ve Konya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, örgütün kadın yapılanması içerisinde faaliyet gösterip, geçmişte terör örgütüne ait kurumlarda çalışan öğretmenler, esnaf ve meslekten ihraç edilen askeri personel ile ayrıca 'bölgeci' tabir edilen şahıslar ile yurt dışından örgüte para transferinde adı geçenlerin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte 20 bin 450 dolar, 8 bin 220 TL ve örgüte bağlı şahıslara ait para yardım listeleri, hediye kartları ve dijital materyaller ele geçirilirken, firari 7 şüphelinin arandığı bildirildi.

FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı

Kaynak: İHA

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