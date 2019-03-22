Fetö'nün Yargı Yapılanmasına Soruşturma

GAZİANTEP/ İstanbul merkezli FETÖ'nün mahrem yargı organlarına yönelik 37 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Gaziantep'te 4 avukat, Kahramanmaraş'ta ise iki avukat ve görevden ihraç edilen bir hakim, savcı adayı gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli FETÖ'nün mahrem yargı yapılanmasına yönelik 37 ilde 108'i avukat olmak üzere 126 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmesinin ardından Gaziantep'te önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 avukat sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta ise "hücresel hakim ve savcı çalışma evleri"nde kaldıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün yargı yapılanması soruşturmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş'ta iki avukat ile meslekten ihraç edilen bir hakim ve savcı adayı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenlendikleri eş zamanlı operasyonda 3 kişiyi yakaladı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA