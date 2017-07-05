Fetö'nün "Vıp" Dinleme Davası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de aralarında bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki, FETÖ'nün "VIP dinleme" davasına, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.



Mahkeme Başkanı Selfet Giray, farklı mahkemelerden gelen dosyaların 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasıyla birleştirildiğini belirterek, birleşen dava dosyalarında sanıkların değişen suç vasfına göre yeniden savunmalarının alınacağını söyledi.



Başka suçtan tutuklu sanık Ali Temel, birleşen dava dosyasında daha önce savunma yaptığını anımsatarak, dinleme konusunda mevzuata uygun davrandığını, amirlerinin emrine göre hareket ettiğini savundu. Usulsüz dinlendiği iddia edilen kişilerin farklı isim ve numara ile dinlenmediğini, kendi parafıyla dinleme evrakı hazırlanan kişilerin farklı terör örgütleriyle ilişkisi olduğu için dinlendiklerini öne süren Temel, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.



"ByLock" kullandığı iddiasını da reddeden Temel, mahkeme dosyasına gelen raporda bu program ile 4 defa görüşme yaptığının iddia edildiğini ancak kendisinin akıllı telefon kullanmadığını savundu.



Sanık Temel, emniyet teşkilatından 17-25 Aralık sürecinde ihraç edildiğini, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminden sonra da sadece ihraç edildiği için tutuklandığını öne sürerek, "Bedri Ünal adlı şube müdür yardımcısı kendi konumunu, menfaatini korumak için yalan yanlış ifade verdi ve ben ihraç edildim. İhraç edildikten sonra işsiz kaldım, kimse beni işe almadı. Örgüt üyesi olsam işsiz kalır mıydım? Ben ihraç edildiğimde bana 'hayırlısı olsun kardeş' diyenler hayırlısını gördü. Benim yaşadıklarımı 15 Temmuz'dan sonra ihraç edilenler de gördü. Bedri Ünal'ın iftirasıyla ihraç edildim ama o yurt dışında kaçak." diye konuştu.



Mahkeme Başkanı Giray da "Bedri Ünal'ı arıyoruz, yurt dışındaymış, iadesini istedik." dedi. Bunun üzerine sanık Temel, "Türkiye'deyken mahkemeye gelmeyen kişi yurt dışından mı gelir? O FETÖ'cüydü, kaçtı, benim örgütle alakam yok yargılanıyorum." ifadesini kullandı.



Emniyet hiyerarşisi dışında kimseden talimat almadığını, ailesindeki FETÖ'cülerle bile irtibat halinde olmadığını anlatan Temel, "FETÖ ile hiçbir irtibatım olmadı. Himmet vermedim, toplantılarına katılmadım. Hiyerarşik anlamda bu örgütle hiçbir bağlantım olmadı." iddiasını dile getirdi.



Sanık Ali Temel'in savunmasının ardından, sanıkların, "iddianame kendilerine ulaşmadığı, cezaevi şartlarında savunma hazırlayamadıkları ya da avukatlarıyla görüşemedikleri" gerekçesiyle savunma yapmaması üzerine Başkan Giray, davanın savunmalar yapılmadığı için uzadığını, avukatlar hazır olduğunda sanıkların cezaevinden gelmediğini, sanıklar salonda olduğunda ise müdafilerin bulunmadığını, bu durumun dava için kabul edilemez olduğunu söyledi.



Sanıkların savunma yapmaması üzerine Mahkeme Başkanı Giray, duruşmayı yarına bıraktı.