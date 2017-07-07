Fetö'nün "Uyuyan Hücresi" Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen, aralarında muvazzaf askerle merkeze alınan vali yardımcısının da bulunduğu 40'ı tutuklu 45 sanığın yargılandığı davada, 7 sanık tahliye edildi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşında yapılan binada görülen duruşmada, tanık Hasan Polat dinlenildi.





Duruşmada, daha sonra sanık ve avukatların talepleri alındı.





Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ayhan Yağcı, İlyas Dağlı, Gürol İçli, Mevlüt Yıldız, Murat Koca, Sabit Hakan Şahin ve Ünal Aktaş'ın, tutuklu kaldıkları süre ile tanık olarak dinlenilen Hasan Polat'ın beyanını dikkate alarak tahliyesine karar verdi.





Heyet, tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirerek, duruşmayı 6 Ekim'e erteledi.





Son tahliyelerle davanın tutuklu sanık sayısı 33 oldu.?