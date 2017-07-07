Fetö'nün "Uyuyan Hücre" Davası

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp, daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen, aralarında muvazzaf asker ile merkeze alınan vali yardımcısının da bulunduğu 40'ı tutuklu 45 sanığın yargılandığı davada tanık Hasan Polat dinlendi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan altıncı duruşmaya, 40 tutuklu 44 sanık katıldı. Sanıkların avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya sanıkların yakınları izleyici olarak katıldı.







"FATİH BÖLGE İMAMLIĞI YAPTIM"



Duruşmada tanık olarak dinlenen Hasan Polat 15 Temmuz darbe girişiminden sonra göz altına alındığını belirterek "7 gün Şişli Emniyet Müdürlüğü'nde 12 gün de Vatan'daki Emniyet Müdürlüğünde gözaltındayken ifade verdim. 2002 yılına kadar bu yapının içinde bulundum. O dönem Deniz Harp Okulu'nda okuyan bazı öğrenci askerleri isimleriyle teşhis ettim. Teşhisini yaptığım kişilerin şuan ki ünvanlarını veya görev yerlerini bilmem mümkün değil. 'Doktor İhsan' kod adıyla Fatih bölge imamlığı yaptım. Pertevniyal Lisesi'nden gelen yetenekli ve başarılı öğrencilerle de ilgileniyorduk. Yaklaşık 100 öğrenciyle ilgilenildiğini ve cemaate kazandırılmaya çalışıldığını biliyorum. Bu öğrenciler peyderpey sohbete katılıyorlardı. Pertevniyal Lisesi'nden mezun olan bazı öğrencileri Deniz Harp Okulu'na yerleştirmiştik. Hatta şunu belirteyim, Kadir Akyol, İsmail İpekçi ve Yavuz Al'ın Deniz Harp Okulu'na girmesinde gayretlerim oldu. Bu şahıslardan Kadir Akyol'un daha sonra bu yapıdan ayrıldığını duymuştum. İlerleyen zamanda Deniz Harp Okulundan tanıştığımız başka harbiyeli öğrenciler de olmuştu. Öğrencilerle ayda bir veya iki kere görüşürdük" dedi.







"CEMAAT BENİ HAİN İLAN ETTİ"



2002 yılında cemaatten ayırıldığını öne süren Polat, "Cemaat beni hain ilan etti. Bunun üzerine ayrıldım. Harbiyeli öğrencilerle görüşmelerede bazı kriterler var. Mezun olanlar ve okuyan öğrencilerle farklı abiler ilgilenir. Birbirleriyle irtibatları olmaz. 2002 yılından önce denizci harbiyeli öğrencilerle ilgileniyordum. Öğrencilerle mezun olana kadar irtibatım sürerdi. Mezun olduktan sonra ise irtibatım tamamen kesilirdi. Ondan sonra görüşmem kesinlikle yasaktı. Cemaatte gizlilik esastır ve üzerinde hassasiyetle durulurdu. Öğrencilerle ilgilenmek, genelde eğlenmek, yemek yemek, hoş sohbetler etmek üzerine olurdu. Baskıcı bir eğitimin içinde oldukları için onları motive edici şeylerden bahsederdik" şeklinde konuştu.







ÖĞRENCİ YILLIĞINADAN TEŞHİS YAPTIRILDI



Mahkeme başkanı, tanık Hasan Polat'a, Kara, hava ve deniz herp okullarına 1993-94 yıllına ait öğrenci yıllığından teşhis yapmasını istedi. Polat, sadece fotoğrafların bulunduğu bu yıllığa bakarak yaklaşık 40 kişinin soyisimlerini hatırlamadığını belirterek isimleri ile teşhis etti. Duruşma, tanık Polat'a sanıkların ve sanık avukatlarının sorularıyla devam ediyor. - İstanbul