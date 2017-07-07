Fetö'nün 'Uyuyan Hücre' Davası (3)

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp, daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen, aralarında muvazzaf asker ile merkeze alınan vali yardımcısının da bulunduğu 40'ı tutuklu 45 sanığın yargılandığı davada 7 sanık tahliye edildi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan altıncı duruşmaya, 40 tutuklu 44 sanık katıldı. Sanıkların avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya sanıkların yakınları izleyici olarak katıldı. Tanık Hasan Polat'ın dinlenmesinden sonra sanık ve avukatlarının tahliyeye ilişkin talepleri alındı.



Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ayhan Yağcı, İlyas Dağlı, Gürol İçli, Mevlüt Yıldız, Sabit Hakan Şahin ve Ünal Aktaş, Murat Koca hakkında, tutuklu kaldıkları süre ile tanık olarak dinlenen Hasan Polat'ın beyanını dikkate alarak sanıkların tahliyesine karar verdi. Heyet, tahliye edilen sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirerek duruşmayı 6 Ekim'e erteledi. - İstanbul