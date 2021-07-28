FETÖ'nün usulsüz dinleme davasında çıkan kararı istinaf onayladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) usulsüz dinleme davasında 167 sanık hakkında verilen kararı istinaf mahkemesi onayladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) usulsüz dinleme davasında 167 sanık hakkında verilen kararı istinaf mahkemesi onayladı.

Temyiz incelemesi için Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderilen dosyanın istinaf incelemesi hukuka uygun bulundu. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 130 sanık hakkında farklı suçlardan verilen hapis cezalarının incelenmesi Ankara Bölge Mahkemesi 19. Ceza Dairesi tarafından tamamlanarak, kararın hukuka uygun bulunduğu belirtildi. Haklarında hapis cezası verilen sanıkların usulsüz dinledikleri mağdur ve müştekiler arasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, eski Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, eski bakanlar Koray Aydın, Abdüllatif Şener ve Namık Kemal Zeybek, emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş, bazı gazeteciler, iş adamları ve emniyet mensupları bulunuyor.

Yerel mahkeme tarafından verilen mahkumiyet ve beraat kararlarının hukuka aykırılığının bulunmadığı ve eksiklik olmadığı ifade edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 22 Ocak 2020'de hükmü açıklanan davada 130 sanığa 'silahlı terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği', 'askeri ve siyasal casusluk', 'usulsüz dinleme', 'belgeleri hukuka aykırı yok etme', ' resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından çeşitli yıllarda hapis cezasının yanı sıra 37 sanığa beraat kararı verilmişti. Sanıklardan 126'sını 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 3 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandıran mahkeme, bu sanıklardan 105'ine 'resmi belgede sahtecilik' suçundan ayrıca 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya, 92'sine ise 'usulsüz dinleme' suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası vermişti. Örgüt üyeliğinden cezalandırılan sanıkların dışında kalan 4'ü ise 'usulsüz dinleme', 'belgeleri hukuka aykırı yok etme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 3 yıl 9 aydan 9 yıla kadar hapse mahkum edilmiş, diğer sanıklardan 37'sinin beraatına hükmeden mahkeme, aralarında firarilerin de bulunduğu 43 sanığın dosyasını ayırmıştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı