FETÖ'nün üst düzey ismi, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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FETÖ'nün üst düzey ismi, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Güncel
FETÖ'nün üst düzey ismi, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İZMİR'de yakalanan ve FETÖ içinde sözde 'kadim abi, irşatçı' olarak bilinen Yusuf Bekmezci (81), terör örgütü yöneticiliği suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İZMİR'de yakalanan ve FETÖ içinde sözde 'kadim abi, irşatçı' olarak bilinen Yusuf Bekmezci (81), terör örgütü yöneticiliği suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Ege Bölgesi'ndeki finansörleri, yöneticileri ve sözde imamlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün sözde 'Karşıyaka Eyalet İmamı' Akif Sarı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Sarı, takip sırasında Bornova'da örgütün sözde 'Çiğli Eyalet İmamı' Fatih Mehmet Arslan ile buluştu. Aylar süren takibin sonunda, 2020 yılı Ocak ayında operasyon düzenlendi. Operasyonda, Sarı ve Arslan ile birlikte aynı soruşturma kapsamında 2016 yılından itibaren hakkında arama kararı bulunan Yusuf Bekmezci de yakalanıp, gözaltına alındı. Bekmezci, 23 Ocak 2020 tarihinde sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yusuf Bekmezci hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan hazırlanan iddianame, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet' istenen Bekmezci'nin, örgüt içinde sözde 'kadim abi, irşatçı' gibi ifadelerle anıldığı, elebaşı Fetullah Gülen ile bizzat bağlı olan örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin sorumluları arasında olduğu belirtildi. İddianamede, Bekmezci'nin, örgüt yapılanmasında il, bölge, ülke imamlarının dahi üstünde, manevi bir konumda olduğu, polis kayıtlarına göre sözde 'Ege Bölgesi Alevi yapılanması sorumlusu' olarak bilindiği, ayrıca örgütle iltisaklı olan Türkiye'deki tüm vakıfların sorumlusu olduğuna dair bilgiler bulunduğu da kaydedildi.DAVADA KARAR ÇIKTIBekmezci hakkında açılan davanın karar duruşmasına bugün İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu olarak yargılanan Bekmezci ve avukatları katıldı. Son savunması istenen Bekmezci, "Biz okumaya durumu olmayanlar için burs topladık. O burs için dükkan dükkan gezdik. Amacımız ülkemize hayırlı evlatlar yetiştirmekti. Affımı istiyorum" dedi. Sanık avukatları da Yusuf Bekmezci'nin Alzheimer hastası olduğunu öne sürerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Yusuf Bekmezci'nin 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutukluluğunun devamına karar verip, 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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