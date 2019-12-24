"FETÖ'nün Uşak'taki mali yapılanması davası" istinaftan döndü

24.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:52

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ'nün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" Hazim Sesli ile eski Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı, örgütün Uşak'taki mali yapılanmasına ilişkin davada, Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 15 Şubat'ta verdiği kararın, tüm sanıklar yönünden bozulmasına hükmetti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesince 15 Şubat'ta 36 sanıklı, "FETÖ'nün Uşak'taki mali yapılanması" davasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza Dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından, yerel mahkemenin kararının, tüm sanıklar yönünden hukuka uygun olmadığı bildirildi.

Daire, 13 sayfalık gerekçeli kararında, bazı sanıklara verilen cezaları az, bazı sanıklara yapılan ceza indirimlerini haksız buldu. Daire, yargılamada bir avukatın birden fazla sanığı savunduğu, eylem birliği olmayan sanıkların ayrı yargılanmaları gerektiği yönünde de görüş bildirdi.

"Örgüt yöneticiliğinden yargılanmalılar"

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, gerekçeli kararında, FETÖ'nün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" Hazim Sesli, sözde "Uşak il imamları" Mustafa Balcı ve Mustafa Ali Gökbudak hakkında yerel mahkemenin verdiği "örgüt üyeliği" hükmünü yetersiz buldu.

Hazim Sesli'nin ülke genelinde etkili olduğu, İstanbul, İzmir, Ankara gibi çeşitli illerde toplantılar düzenlediği, terör örgütünün ABD'deki elebaşı Fetullah Gülen'i defalarca ziyaret ettiği, Türkiye il mütevellilerinden biri olduğu, uluslararası para transferlerinin tespit edildiği belirtilerek, Mustafa Balcı ve Mustafa Ali Gökbudak ile hakkında TCK 314/1 "örgüt kurmak ve yönetmek " suçundan hüküm kurulması gerektiğini belirtti.

2. Ceza Dairesi, sanıklar Mehmet Emin Yüksekkaya ile Ünal Özkaçar'a verilen hapis cezasının ardından uygulanan indirimlerin yanlış hesaplandığını da belirtti.

Eski Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım, Mehmet Sesli, İsmail Saydam, Mustafa Balcı, Mustafa Ali Gökbudak ve Mehmet Emin Yüksekkaya hakkında verilen ceza indirimleri haksız bulundu.

Davanın geçmişi

Uşak'ta FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı, aralarında örgütün "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen Hazim Sesli ile eski Uşak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 32'si tutuklu 111 sanık hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek", "anayasal düzeni değiştirmeye çalışmak", "teröre finans sağlamak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı sanıklar bakımından 10'a ayırmış, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 4 firari sanığın Ankara'da görülen FETÖ ana davasında yargılanmaları yönünde yetkisizlik kararı vermişti.

Davanın 36 sanıklı bölümüyle ilgili "terör örgütü üyeliği"nden verilen 15 Şubat'taki kararda, Hazim Sesli ve Mustafa Balcı 15 yıl, Mustafa Ali Gürbudak 12 yıl 6 ay, Ali Yıldırım 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 23 sanığa aynı suçtan 2 yıl 1 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmiş, 9 sanığın ise beraatine hükmedilmişti.

Kaynak: AA