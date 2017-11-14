Fetö'nün Ürgüp Sorumlusu Gaziantep'te Yakalandı

FETÖ/PDY Terör Örgütünün Ürgüp ilçe sorumlusu olduğu belirtilen bir kişi, saklandığı Gaziantep'te yapılan operasyonla gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi ve Nevşehir Ürgüp İlçe sorumlusu olduğu belirtilen ve ismi açıklanmayan bir şahıs, saklandığı Gaziantep'te yapılan operasyon ile yakalandı.



Çatıda yakalandı



Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısın Gaziantep'te bulunan bir ikamette saklandığı bilgisi üzerine harekete geçerek, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında ekipler kaçmaya çalışan şahsı, evin çatısında gözaltına alındı.



Sahte kimlikler çıktı



Şüpheli şahısın yakalandığı ikamette ve şahsın üzerinde yapılan aramalarda ise kardeşi adına düzenlenmiş ve üzerinde kendi fotoğrafı bulunan bir adet sahte nüfus cüzdanı, 1 adet sahte sürücü belgesi ve bir adet cep telefonu ele geçirildi.



Hakkında yapılan yasal işlemlere sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP