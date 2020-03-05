FETÖ'nün üniversite yapılanmasında yer alan doktora hapis

05.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:12

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gazi Üniversitesi yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan Doç. Dr. Serhat Işık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Işık ve avukatı katıldı.

Savcının önceki celsede sunduğu esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Işık, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.

Aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne süren ve bilgisayarında ByLock kalıntısı bulunduğuna ilişkin tespiti de kabul etmeyen Işık, beraatini talep etti.

Sanık avukatının da savunma yapmasının ardından mahkeme heyeti Işık'a "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Eski Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın damadı Serhat Işık, Gazi Üniversitesindeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 Ağustos 2018'de tutuklanmış, daha sonra tahliye edilmişti.

Kaynak: AA