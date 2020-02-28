FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik operasyon: 57 gözaltı
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FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik operasyon: 57 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda 57 zanlı gözaltına alındı.

28.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:12
FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik operasyon: 57 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda 57 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün üniversite yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 57 zanlı yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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