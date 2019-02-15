Fetö'nün Üniversite Yapılanmasına Yönelik Soruşturma

Fetö'nün Üniversite Yapılanmasına Yönelik Soruşturma

Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "üniversite yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetö'nün Üniversite Yapılanmasına Yönelik Soruşturma

Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "üniversite yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 10 ilde 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.


Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.


Bu arada, örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında da bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: AA
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