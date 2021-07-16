FETÖ'nün Ukrayna'da yakalanan sözde Irak öğretmenleri hakim karşısında
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FETÖ'nün Ukrayna'da yakalanan sözde Irak öğretmenleri hakim karşısında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

FETÖ'nün yurt dışı eğitim sorumluları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen örgütün sözde Irak öğretmenleri hakim karşısına çıktı.

FETÖ'nün yurt dışı eğitim sorumluları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen örgütün sözde Irak öğretmenleri hakim karşısına çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı eğitim sorumluları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna'da yakalanarak, Türkiye'ye getirilen örgütün sözde Irak öğretmenleri Salih Fidan ile Samet Güre, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada hakim karşısına çıktı. İstanbul 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Salih Fidan ile Samet Güre SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"TÜRKİYE'YE GELMEKTEN ÇOK KORKTUK"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Salih Fidan, "Bu örgütün gerçekten çok kötü işler içinde olduğunu anladım. Böyle bir örgüt ile ilişkili olduğum için çok pişmanım. Bağdat sorumlusu benim bulunduğum sürede yerel bir kişiydi. Samet Bey de sadece öğretmen diye biliyorum. Biz Türkiye'den uzaktaydık. Tamamen farklı bir ülkedeyiz. Örgütün yoğun propagandası altındayız. Türkiye'ye gittiğinizde yoğun işkence görürsünüz dediler. Biz Türkiye'ye gelmekten çok korktuk. Buraya geldikten sonra zaten polis ağabeylerle görüştükten sonra örgütün nasıl olduğunu anladık. Korku duyulacak bir şey olmadığını gördük" ifadelerini kullandı.

"KORKTUĞUMUZ GİBİ OLMADI"

Emniyetteki ifadesinde tüm bildiklerini anlattığını söyleyen tutuklu sanık Samet Güre, "Ailemin hiçbir ferdinin bu örgüt ile ilgisi olmamıştır. Çok uzun yıllardır yurt dışındaydım. Hiçbir şekilde bir eylem yapmadım. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye dönmek istedim. Ancak örgüt, üyelere ölüme varan işkenceler ettiklerini söylediler. Daha sonra örgütten ayrıldım, özel ders ile devam ettim. Salih Fidan ile Ukrayna'ya geçtim ve orada tutuklanıp Türkiye'ye getirildim. Terör kelimesi ile anılmak istemiyorum. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Erbil'de, 11 yıl boyunca fizik öğretmenliği yaptım. Salih Fidan da biyoloji öğretmenliği yaptı. Ukrayna'da yakalandığımızda çok korktuk, 3 gün boyunca uçuş peronunda bekletildik. Emniyet güçleri bizi aldığında, Ankara'da TEM şubeye gidene kadar çok kibar davrandılar. Korktuğumuz gibi olmadı" şeklinde konuştu.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanıkların suçlarının vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamını ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün Irak'taki eğitim yapılanmasında sözde öğretmenlik yapan Salih Fidan ve Samet Güre'nin, Ukrayna'dan başka bir ülkeye çıkmaya çalışırken yakalandıkları ve İstanbul'da 11 Ocak'ta tutuklandıkları kaydedildi. Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla beyanda bulunduklarının anlatıldığı iddianamede, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

(İrem Demir/İHA)

FETÖ'nün Ukrayna'da yakalanan sözde Irak öğretmenleri hakim karşısında
FETÖ'nün Ukrayna'da yakalanan sözde Irak öğretmenleri hakim karşısında
FETÖ'nün Ukrayna'da yakalanan sözde Irak öğretmenleri hakim karşısında
FETÖ'nün Ukrayna'da yakalanan sözde Irak öğretmenleri hakim karşısında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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