FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
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FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa ve Muğla'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa ve Muğla'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgütün TÜBİTAK yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 6 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin 6'sı da yakalanarak gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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