FETÖ'nün 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik operasyon: 7 gözaltı
FETÖ'nün "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda daha önce görevlerinden ihraç edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
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