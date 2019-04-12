Fetö'nün Tübitak ve Askeri Yapılanması Soruşturmasında 28 Kişi Adliyede

KOCAELİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 28 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Çarşamba günü Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Batman ve Denizli'de düzenlediği operasyonlarda 5'i görevde 14 TÜBİTAK çalışanı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kocaeli merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Düzce, Zonguldak, Kars, Hatay, Kayseri ve Adana'da Salı günü düzenlenen operasyonda ise 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 üsteğmen, 11 astsubay, 1 eski askeri okul öğrencisi ve 2 sivil, FETÖ'nün 'mahrem abi'si olmak üzere toplam 20 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 15'i adliyeye sevk edildi.

- Kocaeli

Kaynak: DHA