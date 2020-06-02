FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA YÖNELİK SORUŞTURMADA 98'İ MUVAZZAF 118 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
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FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA YÖNELİK SORUŞTURMADA 98'İ MUVAZZAF 118 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine sızan mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında 98'i muvazzaf toplam 118 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA YÖNELİK SORUŞTURMADA 98'İ MUVAZZAF 118 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
02.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:29

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine sızan mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında 98'i muvazzaf toplam 118 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün TSK içine sızan mensuplarına yönelik soruşturmalar kapsamında, itirafçı beyanlarından belirlenen ve ankesörlü hatlar üzerinden iletişim kurdukları belirlenen şüphelilere yönelik yakalama ve gözaltı kararı verildi.

24'Ü MUVAZZAF TOPLAM 42 ŞÜPHELİSoruşturmalara etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan örgüt üyelerinin beyanları ve ankesör/sabit hat analizleri sonucunda mahrem yapı içinde bulundukları tespit edilen 24'ü muvazzaf toplam 42 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden 15'i Jandarma Genel Komutanlığı, 23'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2'si Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 3 subay, 23 astsubay, 4 uzman çavuş ve 12 askeri öğrenci olduğu belirtildi.

74'Ü MUVAZZAF TOPLAM 76 ŞÜPHELİYine örgütün mahrem yapılanması içindeki sivil yöneticileriyle büfe/ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladıkları tespit edilen 74'ü muvazzaf, 2'si sivil toplam 76 şüpheli hakkında da yakalama ve gözaltı kararı verildi. Muvazzaflardan 20'si Jandarma Genel Komutanlığı, 34'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 4'ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 14'ü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 2'Si Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli 1 albay, 3 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 27 astsubay ve 31 uzman çavuş olduğu kaydedildi.

TOPLAMDA 118 ŞÜPHELİİstanbul Jandarma Komutanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 118 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

BUGÜNE KADAR 1639 ŞÜPHELİ HAKKINDA İNCELEME YAPILDISavcılıkça yürütülen soruşturmalarda, bugüne kadar haklarında adli işlem yapılan 1639 şüpheli hakkında inceleme yapıldığı, 1131'nin (yüzde 69'u) sivil yöneticileriyle iletişim için kamuya açık büfe, market vb. yerlerde kurulu telefon hatlarını kullandıkları tespit edildi.

SABİT TELEFON HATLARINDAN SİVİL YÖNETİCİLERLE İRTİBAT KURDULARBu kapsamda 68 albaydan 49'unun, 35 yarbaydan 29'unun, 70 binbaşıdan 57'si, 222 yüzbaşıdan 198'inin, 160 üsteğmenden 132'sinin, 67 teğmenden 65'inin, 20 asteğmenden 6'sının, 260 astsubaydan 168'inin, 378 uzman çavuş/erbaştan 155'inin ve 369 askeri öğrenciden 272'sinin örgüt mensuplarından sorumlu sivil yöneticileriyle sabit telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları tespit edildi.

BUGÜNE KADAR 1604 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Örgüt mensuplarından sorumlu sivil şahıslar tarafından örgüt içi iletişim amacıyla kullanılan açık büfe, market vb yerlerde kurulu telefon hatlarının incelenerek 29 Kasım 2017'den bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda, 3034 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, bunlardan 667'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldığı, 1604'ünün tutuklandığı kaydedildi. 345'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 32'si ise serbest bırakıldı. Halen firari olan 386'sının aranmasına devam edildiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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