FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 55 gözaltı kararı

19.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:42

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 26 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 35'i muvazzaf asker 55 şüpheliden 36'sı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün TSK yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 1'i binbaşı, 1'i yüzbaşı, 3'ü üsteğmen, 1'i teğmen, 27'si astsubay ve 2'si uzman çavuş olmak üzere 35'i muvazzaf 52 askeri personel ile mahrem imam olduğu tespit edilen 3 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 36'sı yakalandı.

Polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA