FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

176 asker hakkında gözaltı kararı verildi

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, tamamı muvazzaf 176 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması gece saatlerinden itibaren eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında kamuya açık büfe, market vb. kurulu sabit/ankesörlü telefon üzerinden örgüt içi iletişim kurduğu tespit edilen yeni isimlere ulaşıldı.

176 şüpheli tespit edildi

Başsavcılığın talimatıyla 100'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 33'ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 37'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli, 1 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 100 üsteğmen, 18 teğmen ve 43 astsubay olmak üzere toplamda 176 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Yakalama ve gözaltı işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yürütülüyor.

Bin 233 kişi tutuklandı

Öte yandan FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında bugüne kadar 2 bin 287 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden bin 980'i yakalanırken 515 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla bilgi vermesi üzerine serbest bırakıldı. Şüphelilerden 222'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken bin 233' şüpheli ise tutuklandı.

Kaynak: İHA