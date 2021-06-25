FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturmada 58 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturmada 58 tutuklama

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturmada 58 tutuklama
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 40 ilde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 113 şüpheliden 58'i tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 40 ilde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 113 şüpheliden 58'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 113 şüpheliden 27'si faydalı itirafçı olması nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı.

Soruşturmada 4 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı, mükerrer soruşturma ve delil durumu nedeniyle iptal edildi, 2 zanlının ise işlemleri sürüyor.

Adliyeye sevk edilen 80 şüpheliden 6'sı ev hapsi olmak üzere 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 58'i ise tutuklandı.

Operasyon

FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 40 ilde yürütülen soruşturmada 22 Haziran'da haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 132 şüphelinin 113'ü yakalanmıştı.

19 zanlıyı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

HDP İzmir il binasını kana bulayan Onur Gencer: İşkence yaparak öldürme isteğim vardı
HDP İzmir il binasını kana bulayan Onur Gencer: İşkence yaparak öldürme isteğim vardı
Son dakika haberleri... Annesini öldürüp cesedini çuvalla balkona bıraktığı iddia edilen Kazak kız yakalandı
Son dakika haberleri... Annesini öldürüp cesedini çuvalla balkona bıraktığı iddia edilen Kazak kız yakalandı
Son dakika haberleri! Dink cinayeti davasında firari 12 sanık için 15 gün içinde mahkemeye gelmezlerse kaçaklık kararı verilecek
Son dakika haberleri! Dink cinayeti davasında firari 12 sanık için 15 gün içinde mahkemeye gelmezlerse kaçaklık kararı verilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Halit Ergenç Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturmada 58 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 11:46:51. #1.14#

title