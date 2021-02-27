FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 36 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 36 şüpheli tutuklandı

27.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:08
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 36 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 47 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ'nün sözde "mahrem imamları" ile irtibatı tespit edilerek gözaltına alınan 123 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklandı. 16 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 71 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 24 Şubat'ta 103'ü muvazzaf 148 şüpheli için gözaltı kararı verilmiş, İzmir ve 46 ilde düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalanmıştı.

Hakkında yakalama verilen 148 şüphelinin 12'sinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 47'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 18'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 38'inin Jandarma Genel Komutanlığı, 19'unun Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup olduğu, 14'ünün darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Türkan Şoray Demet Akalın
Spor Mustafa Er Fatih Terim Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 36 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 13:26:05. #1.15#
title