FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda tutuklu sayısı 65'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda tutuklu sayısı 65'e yükseldi

22.01.2021 10:09 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:09
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda tutuklu sayısı 65'e yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı daha tutuklandı, tutuklu sayısı 65'e çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı daha tutuklandı, tutuklu sayısı 65'e çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 60 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 76'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 76 şüpheliden 40'ı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 36'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda yakalanan 80 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, gözaltı kararı bulunan 32 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem imamları"yla ankesörlü ya da büfe telefonlarıyla irtibat kurdukları öne sürülen 218'i muvazzaf 238 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir merkezli 60 il ve KKTC'de 19 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 198 zanlı yakalanmış, şüphelilerden 7'si hakkında daha önce aynı konuda soruşturma yürütüldüğü, gözaltı kararı bulunan bir kişinin de öldüğü belirlenmişti.

Dün adliyeye sevk edilen 42 zanlıdan 25'i tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Mesut Özil Arda Turan Josef De Souza Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Rusya Joe Biden Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda tutuklu sayısı 65'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 10:12:29. #1.14#
title