FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 25 şüpheli tutuklandı
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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 25 şüpheli tutuklandı

21.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:56
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 25 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan adliyeye sevk edilen 42 şüphelinin 25'i tutuklandı.

İzmir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan adliyeye sevk edilen 42 şüphelinin 25'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca 60 il ve KKTC'de başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 198 şüpheliden 42'sinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 25'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 156 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ancak henüz bulunamayan 32 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

Operasyon

İzmir merkezli 60 ilde ve KKTC'de 19 Ocak'ta, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon başlatılmıştı.

Operasyonda örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen yöneticileriyle ankesörlü ya da büfe telefonlarıyla irtibat kurdukları öne sürülen 218'i muvazzaf 238 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyonda 198 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerden 7'si hakkında daha önce aynı konuda soruşturma bulunduğu, şüpheli olarak aranan bir kişinin de öldüğü belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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