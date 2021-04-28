FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul ve İzmir merkezli operasyonda 96 şüpheli tutuklandı
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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul ve İzmir merkezli operasyonda 96 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul ve İzmir merkezli operasyonda 96 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonun İzmir ayağında yakalananlardan 96'sı tutuklandı.

İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonun İzmir ayağında yakalananlardan 96'sı tutuklandı.

İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen ortak soruşturma kapsamında FETÖ'nün örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen 459'u muvazzaf 532 kişiye yönelik 26 Nisan'da başlatılan operasyonda toplam gözaltı sayısı 451'e ulaştı.

Operasyonun İzmir ayağında gözaltına alınan 226 kişiden 46'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 30'u tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'deki operasyon kapsamında yakalananlardan işlemleri tamamlan 125 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 66'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece İzmir'deki operasyon kapsamında 96 şüpheli tutuklandı, 75 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Operasyon

İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında FETÖ'nün örgütsel iletişim modeline uygun aranma kaydı suretiyle terör örgütüne özgü örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan İstanbul'da 216'sı muvazzaf 258 şüpheli, İzmir'de 243'ü muvazzaf 274 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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