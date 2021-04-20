FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli merkezli iki ilde FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli iki ilde FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli iki ilde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

(Cihan Atik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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