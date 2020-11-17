FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 23 şüpheliye gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 23 şüpheliye gözaltı

17.11.2020 10:24 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:29
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 23 şüpheliye gözaltı

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, 54 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik  İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, 54 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen FETÖ'nün TSK'deki askeri mahrem yapılanması içinde bulundukları ileri sürülen 54 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Ankesörlü telefon yoluyla mahrem imamlarıyla irtibata geçtikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 19 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüpheli ise koronavirüs olması nedeniyle gözaltına alınmadı.

21 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüphelilerden 10'unun yurt dışında olduğu belirtilirken, 21 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ediyor.

GÖZALTI LİSTESİ

Şüpheliler arasında bir muvazzaf, bir geçici görevden uzaklaştırılan personel, 5'i ihraç, 3'ü emekli, 42'si ise kapatılan askeri okul öğrenci yer alıyor. Şüphelilerin görev dağılımı şöyle: "Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevliyken geçici olarak görevden uzaklaştırılan 1 Astsubay, 3 kapatılan askeri okul öğrencisi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 2 emekli Albay, 1 ihraç Üsteğmen, 1 İhraç Teğmen, 1 ihraç Astsubay, 3 kapatılan askeri okul öğrencisi. Kara Kuvvetleri'nden 1 ihraç Binbaşı, 1 emekli Astsubay, 16 kapatılan askeri okul öğrencisi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1'i muvazzaf 1'i ihraç 2 Astsubay, 17 kapatılan askeri okul öğrencisi. Milli Savunma Bakanlığı mensubu 3 kapatılan askeri okul öğrencisi ve ayrıca 2 sivil."


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
21 ildeki FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu
21 ildeki FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu
Son dakika haberleri | FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 70 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 70 şüpheli yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ersin Tatar Haydar Akar Kamala Harris Berat Albayrak
Magazin Tarkan İrem Derici Şafak Sezer Mustafa Topaloğlu
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Lewis Hamilton
Daha Fazla Medya Adana İntihar İyi Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 23 şüpheliye gözaltı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 10:44:29. #1.14#
title