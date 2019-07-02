FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2 Yüzbaşı ve bir astsubay çavuş Muğla'da yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma doğrultusunda yakalama kararı çıkarılan 42 şüpheliden 3'ünün Muğla'da bulunduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda muvazzaf Yüzbaşılar İ.Y. ile F.Ş. ve muvazzaf astsubay çavuş F.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin soruşturmanın sürdüğü İzmir'e gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA