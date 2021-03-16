Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına dört ilde operasyon: 9 gözaltı
Gelen son dakika haberine göre Kocaeli merkezli dört ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli merkezli dört ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli merkezi 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı