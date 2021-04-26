FETÖ'nün TSK yapılanmasına 62 ilde operasyon 532 gözaltı kararı
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FETÖ'nün TSK yapılanmasına 62 ilde operasyon 532 gözaltı kararı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FETÖ'nün TSK yapılanmasına 62 ilde operasyon 532 gözaltı kararıHalil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR, (DHA)- FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına 62 ilde operasyon 532 gözaltı kararı

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR, (DHA)- FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de eş zamanlı operasyon başlatıldı. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, 459'u muvazzaf 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına 62 ilde operasyon 532 gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına 62 ilde operasyon 532 gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına 62 ilde operasyon 532 gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına 62 ilde operasyon 532 gözaltı kararı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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