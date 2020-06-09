FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında Tokat'ta bir kişi gözaltına alındı
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişi yakalandı.
09.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:20
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişi yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün TSK yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla eski askeri öğrenci R.T, Tokat'ta polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kaynak: AA