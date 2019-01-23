FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 9 gözaltı kararı

İSTANBUL - FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlar üzerinden iletişim kuran şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

Yürütülen operasyonlar kapsamında itirafçı olan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda örgütün sözde imamı olan 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele ekipleri şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

Öte yandan, "ankesörlu telefon" soruşturması kapsamında 29 Kasım 2017'den bu yana, 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldıkları veya terör örgütüne mensup oldukları için haklarında ülke genelinde yürütülen soruşturmalarda işlem yapılmayan 230 şüphelinin halen firari olduğu, yakalanan şüphelilerden 384'ünün ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldığı, 853 şüphelinin ise tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA