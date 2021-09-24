Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Haberler
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Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

A?nkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara merkezli 19 ilde, 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

ANKARA (AA) - A?nkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara merkezli 19 ilde, 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haber leştikleri tespit edilen, ayrıca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunan 14 muvazzaf, 13 eski asker, 20 mahrem imam ve daha önce ilişiği kesilen 4 askeri öğrenci olmak üzere toplam 51 şüphelinin Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına yönelik karar verildi.

Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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