FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 158 gözaltı kararı
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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 158 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen 2 farklı soruşturmada toplam 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 158 gözaltı kararı
09.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:52

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen 2 farklı soruşturmada toplam 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlarda 86 şüphelinin yakalanırken diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında operasyon kararı verildi. Başsavcılık, örgütün sivil yöneticileriyle ankesörlü hatlardan görüştüklerine dair tespitler yapılan ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifade de bulunan 8'i aktif görevde 37 asker şüpheli ile aralarında halen kamuda öğretmen ve doktor olarak aktif görev yapan 7 sivil yönetici olmak üzere toplam 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankesör soruşturmasının yanı sıra Başsavcılık, örgütün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada da 21'i muvazzaf toplam 114 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verdi. Başsavcılığın talimatı üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 158 şüphelinin yakalanması eş zamanlı operasyon başlattı. Polisin yaptığı operasyonlarda bu aşamaya kadar 86 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması çalışmalara devam ediliyor.

(Melike İnal/İHA)

Kaynak: İHA

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