FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 115 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 25 ilde operasyon başlatıldı
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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 115 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 25 ilde operasyon başlatıldı

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 115 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 25 ilde operasyon başlatıldı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 115 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 25 ilde operasyon başlatıldı.

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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 115 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 25 ilde operasyon başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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