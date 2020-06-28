FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI OPERASYONUNDA 23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI OPERASYONUNDA 23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber Ali ABLAY İstanbul, DHAFetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖPDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde yürüttüğü faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan 54 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

28.06.2020 13:46 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:53

Haber Ali ABLAY İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖPDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde yürüttüğü faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan 54 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, FETÖPDY sözde TSK yapılanmasında örgütsel tabir ile öğrenci olarak faaliyet gösteren askerlerin kendilerinden sorumlu sivil mahrem imamlarca kullanılan büfe, market vb. kamuya açık yerlerde kurulu ücret karşılığı kullanılan hatlarla örgütsel iletişim şekline uygun irtibatı olduğu değerlendirilen 65 şüphelinin yakalanmasına yönelik 24 Haziran 2020 tarihinde İstanbul merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışma sonucunda 27'si İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde toplam 54 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakılırken, 7 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 23 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 13 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI OPERASYONUNDA 23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Sınava giremeyince kuzenini suçlayan genç, trol çıktı Haber
Sınava giremeyince kuzenini suçlayan genç, trol çıktı
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor Haber
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi Haber
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım Haber
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi Haber
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı
Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı
Eşinin dolandırılmaya çalışıldığını anlayan koca karakola gitti, kadın o sırada dolandırıcıya parayı verdi
Eşinin dolandırılmaya çalışıldığını anlayan koca karakola gitti, kadın o sırada dolandırıcıya parayı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazıyor
Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazıyor
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkanlardan istenen testin fiyatını 110 lira olarak belirledi
Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkanlardan istenen testin fiyatını 110 lira olarak belirledi
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Halife Hafter Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Safiye Soyman Dilan Çiçek Deniz
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Su İzmir Balık Ankara
Şu an buradasınız: FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI OPERASYONUNDA 23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 14:15:02. #1.15#
title